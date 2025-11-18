CANCELA LA ARTEC TRANSBORDOS EN 5 COLONIAS, PERO NO CONTEMPLÓ A SIGLO XXI

A pesar de que la Agencia Reguladora del Transporte del Estado de Campeche (Artec) anunció la actualización y ajustes en los transbordos del sistema Ko’ox en diversas rutas, en un comunicado que emitió no contempló a Siglo XXI, cuyos vecinos mantienen bloqueo.



Precisó que las rutas modificadas son Jardines, Polvorín, Paso de Águilas, Leovigildo Gómez y Solidaridad Nacional, colonias que a partir de ahora tendrán servicio directo, sin necesidad de realizar transbordos.



El director general de Artec, Eduardo Zubieta Marco, informó que esta acción se realizó siguiendo las instrucciones de la gobernadora Layda Sansores, “para fortalecer el sistema de transporte público en beneficio de las familias campechanas”.



Zubieta Marco explicó que la modificación en las rutas del sistema Ko’ox es resultado de un trabajo técnico y operativo minucioso que busca reducir los tiempos de traslado y ofrecer un servicio más accesible, eficiente y digno.