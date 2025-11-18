EL BLOQUEO PUEDE GENERAR RESULTADOS POSITIVOS PARA LA GENTE QUE SE MOLESTA Y ALGUNO DE SUS FAMILIARES, RESALTAN

San Francisco de Campeche.- Mediante una publicación en sus redes sociales, un grupo de WhatsApp de vecinos de Siglo XXI admitió que el bloqueo que realizan para exigir fin a los transbordos perjudica a muchos ciudadanos, pero resaltó que de lograr acuerdos con la autoridad se traducirá en beneficios no sólo para quienes están inconformes, sino también para algún familiar directo o indirecto suyo sin haberse tomado ninguna molestia.

El texto dice: “(Por culpa de esta perra gente) (vayan a pelear a otro lado) (sólo están perjudicando a los que sí trabajamos) (sólo sirven para perjudicar el paso a los estudiantes) etc., etc…, entre otras quejas más que leí, y es cierto muchos se ven perjudicados, incluso la misma pobre gente que está ahí desde anoche está siendo bastante perjudicada, algunos no durmieron, pero si ellos logran algo, hasta ‘tú o algún familiar tuyo directo o indirecto’ va a gozar del beneficio sin haberte tomado ninguna molestia. Y puedo entender que los que se están enojando tienen coche o moto, para ustedes es mucho más fácil hablar por hablar y se entiende, sin embargo hay salida por la carretera federal, no es la única salida de Siglo XXI, para los que tienen la manera hay otra opción, pero para los que tienen que tomar muchos camiones para llegar a su destino ‘no tan fácil’. Piden empatía? Que sea recíproca, no a conveniencia. Ambos lados tienen sus razones.”