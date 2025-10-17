DENME CHANCE DE CHECAR LA SITUACIÓN EN CARMEN, PIDE EL NUEVO DIRECTOR DE LA ARTEC

SI EL ALCALDE ACTÚA DE MANERA IRREGULAR APLICAREMOS LA LEY, PROMETE

El nuevo titular de la Agencia Reguladora del Transporte (Artec), Eduardo Zubieta Marco, quien el jueves recibió su nombramiento, dejó entrever su falta de conocimiento del problema que aqueja al transporte público en Carmen, donde transportistas han denunciado irregularidades del alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus, pidió un voto de confianza para actuar conforme a lo establece la ley, “después de conocer los números y cómo está la situación, porque lo que sé es lo que ustedes me están diciendo”, y aseguró que “si está fuera de la ley (el edil) actuaremos con la normativa”.

Primero pidió “oportunidad para checar cómo están (los camiones que el alcalde tiene en funcionamiento en Carmen), si están o no irregulares. Denme chance de llegar a Carmen, porque hablar de lo que hizo el presidente municipal sería muy arriesgado porque ni siquiera me acerco a platicar con él, es muy pronto”.

Ante el comentario de que pareciera no conocer la situación, defendió su postura al señalar: “No dije que no supiera (la situación de Carmen), pero tengo que verlo yo, no lo que me digan. Voy a investigarlo, porque si le digo todo lo que me han dicho que ha cometido el presidente municipal de Carmen, estaría cometiendo un error”.

Necesito saber cuántos son –agregó Zubieta Marco–, cómo están, qué normatividad llevan, quiénes son, quién lo autorizó, todo eso lo tengo clarísimo, y hablar de que no tengo conocimiento es algo muy arriesgado, me tienen que otorgar el beneficio de la duda.

“Ya veremos si el alcalde está fuera de la ley y si lo está actuaremos con la ley, porque todo será con normatividad, regulación y legalidad, así tiene que funcionar tanto por los órganos de Gobierno como de la ciudadanía y de los transportistas. Hay que aplicar la normatividad y la ley sin duda”.