¡SÓLO LO HIZO CANDIDATO JUNTO CON EL VERDE! JOSÉ MARÍA TAPIA NO ES PARTE DE MORENA: LUISA ALCALDE

En conferencia de prensa, Luisa María Alcalde anunció que el exdirector del Fonden de Peña Nieto, José María Tapia, no forma parte de Morena, sin embargo, reconoció que está con el Partido Verde, que lo impulsó con una candidatura municipal en Querétaro en 2024, en alianza con el partido guinda.

Concretamente fue en el 2024 cuando el Partido Verde impulsó a José María Tapia con una candidatura municipal en Querétaro, en alianza con Morena, por lo cual incluso hay foto donde aparece con la hoy presidenta Claudia Sheinbaum.