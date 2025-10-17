MUJER PIERDE LA VIDA TRAS ESCAPAR POR LA PUERTA FALSA

Calkiní.- Una mujer de aproximadamente 32 años de edad perdió la vida tras tomar la trágica decisión de escapar por la puerta falsa, en hechos ocurridos durante las primeras horas de este viernes en el barrio Kilakán, de la ciudad de Calkiní.

La fémina fue encontrada por sus familiares en el interior de su domicilio y de inmediato trasladada al Hospital IMSS Bienestar, donde recibió atención médica; sin embargo, pese a los esfuerzos, se confirmó su fallecimiento. Personal de la Fiscalía General del Estado acudió al lugar para realizar las diligencias correspondientes e iniciar la investigación del caso.