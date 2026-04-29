LAYDA CULPA A MOVIMIENTO CIUDADANO DE ORGANIZAR ABUCHEOS EN INAUGURACIÓN DE LOS PIRATAS DE CAMPECHE

ACUSA AL DUEÑO DE PIRATAS DE DAR SU PERMISO PARA ABUCHEARLA

Layda Sansores afirmó que los abucheos registrados durante la inauguración de la temporada de los Piratas de Campeche no fueron espontáneos, sino una acción “planeada, organizada y hecha con toda perversidad” por líderes de Movimiento Ciudadano, a quienes responsabilizó de haber operado grupos de choque, repartir boletos y concentrar a simpatizantes en una zona específica del estadio para generar la protesta.

Sansores también señaló directamente la presunta participación de personas cercanas a la alcaldesa Biby Rabelo en la distribución de boletos. En ese sentido, afirmó: “uno que fue novio de la Bibi, yo creo que, donde amor hubo cenizas quedan, entonces le dio muchos boletos y nosotros queríamos comprar, no, es que en dos minutos se acabó la venta”, al acusar que la operación habría permitido acaparar accesos para concentrar a simpatizantes en el estadio.

La mandataria sostuvo que cuenta con pruebas y fotografías. También cuestionó que el episodio ocurriera en un espacio donde el gobierno estatal mantiene aportación económica al equipo, al señalar que existe inversión pública para sostener a los Piratas de Campeche.