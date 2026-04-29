TRAS MESES DE REPORTES Y EVIDENCIAS ANUNCIAN ESTRATEGIA DE SEGURIDAD EN ESCUELAS

Meses después de hechos y publicaciones de evidencias sobre hechos violentos en escuelas, y ahora con reportes con amenazas de tiroteo, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación a cargo de Víctor Sarmiento, emitió comunicado anunciando la aplicación del Protocolo Mínimo de Atención a la Tendencia en Redes Sociales de amenazas en planteles de todos los niveles, tanto públicos como particulares.

La estrategia de seguridad consiste, entre otras cosas, en que los responsables de los centros escolares deben levantar reportes diarios de incidencias relacionadas con amenazas o violencia, alertar a las instancias de seguridad e identificar a los responsables, involucrar a las familias en el acompañamiento conductual y aplicar estrategias de restauración del tejido social.