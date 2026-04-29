miércoles, abril 29, 2026
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AUTOMOVILISTA EMBISTE A FAMILIA EN MOTO Y DEJA HERIDOS A UN MENOR Y A UNA MUJER

San Francisco de Campeche.-Sobre la avenida Luis Donaldo Colosio Murrieta, en el cruce con avenida Héroe de Nacozari, el conductor de un automóvil no respetó su alto y atropelló a una familia en moto que circulaba con preferencia, lo que dejó saldo de una mujer y un menor de edad heridos.

El responsable iba a exceso de velocidad, y al lugar llegaron policías y paramédicos para tomar conocimiento del hecho, ocurrido la noche de ayer martes.

En la moto iban una pareja de adultos y el infante de unos 3 años de edad. Ninguna víctima ameritó traslado al hospital.

La aseguradora del automovilista se haría cargo de los daños.

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