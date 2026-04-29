MIÉRCOLES DE CALOR EXTREMO; SENSACIÓN TÉRMICA PODRÍA LLEGAR A 50 °C

La Península de Yucatán registrará este miércoles temperaturas de hasta 42 °C, especialmente en Campeche, donde se espera el ambiente más caluroso de la región, de acuerdo con el pronóstico difundido por Meteorología Yucatán.

En Campeche las máximas oscilarán entre 33 °C y 42 °C, sin probabilidad de lluvias y con rachas de viento del sureste de hasta 45 km/h.

En Yucatán se esperan temperaturas de entre 31 °C y 41 °C, también sin lluvias, mientras que en Quintana Roo las máximas irán de 31 °C a 40 °C, con posibilidad de precipitaciones ligeras aisladas en zonas costeras.

Además, advierten que la sensación térmica podría elevarse hasta los 45 o incluso 50 °C debido a la humedad, por lo que recomiendan mantenerse hidratado, evitar exposición prolongada al sol y extremar cuidados con niños, adultos mayores y mascotas.

El calor continuará durante los próximos días e incluso podría intensificarse hacia el fin de semana, aunque para el domingo se prevé un incremento en el potencial de lluvias por la cercanía de un frente frío en el Golfo de México, fenómeno conocido en la región como el “Cordonazo de la Santa Cruz”.

Recomendaciones para hoy:

• Bebe mucha agua: No esperes a tener sed para hidratarte.

• Viste ropa ligera: Utiliza colores claros y telas frescas como el algodón.

• Evita el sol directo: Trata de no realizar actividades al aire libre entre las 11:00 AM y las 4:00 PM.

• Cuida a los más vulnerables: Pon especial atención a niños, adultos mayores y mascotas.