“PARA MODIFICAR LA LEY HICIERON A PROPÓSITO AMPAROS DE HIJOS DE OBRADOR”

Por: Locutor René Narváez Lozada “La voz de México”

▪EN LA POLÍTICA NADA ES CASUAL.

Ahora resulta que por sugerencias de la cúpula de MORENA quieren llevar a la “Santa inquisición hoy TRIBUNALDE DISCIPLINA a Jueces de Distrito que otorgaron amparos a quienes promovieron a nombre de la familia del ex presidente” ¡Hagame usted el recanijo favor” Que por hacer tu trabajo de protección ahora te quieran fregar… Dijera mi papá el Locutor René Eugenio “El mago” “Pichi gente” ningún chile les embona.

Me llama mucha la atención que entre los que piden la intervención y actuar en contra de los jueces de distrito en materia de amparo a través del TRIBUNAL DE DISCIPLINA gente tan preparada como el Dr. Ricardo Monreal maestro de la UNIVERSIDAD UNAM en la cátedra Derecho Constitucional y amparo… ¡No lo puedo creer”

Dijera mi abuela Pachita que era muy bronca y arrebatada, “No cabe duda que de que el perro es bravo, hasta a los de casa muerde”

Una cosa es cierta, que quién promovió LOS AMPAROS DE LOS HIJOS logró sacudir a todo el sistema político y además al “NUEVO PODER JUDICIAL FEDERAL” Es tan grande el impacto y sus repercusiones que cimbro a los 3 poderes del estado y hasta “la jefa del poder ejecutivo Dra. Claudia Sheinbaum protestó y levantó la voz” Y dijera mi cuate y compañero de micrófonos de mi Radar informativo, la voz interactiva de la Radio y del programa Micrófono abierto el “Locutor y periodista Serafin Soto” UF UF y más UF.

En este ejercicio del AMPARO INDIRECTO para impedir la detención de LOS HIJOS DE OBRADOR y otros funcionarios del ex gabinete del ex presidente promovido mediante internet y con el método de una firma electrónica y por medios alternos como son los electrónicos, existe un claro mensaje y este es que el sistema de promoción de la PROTECCIÓN DEL AMPARO que otorga la justicia federal “NO ES INFALIBLE” …

¡ Aunque usted, no lo crea!!! Wuauuuuu ¡Qué cosas! Dejen decirles a ustedes que, con este asunto. “Se acaba de abrir un boquete del tamaño del Pais entero”

Y agarrense por que esto traerá graves repercusiones en contra de los que de aquí en adelante requieran la protección de la justicia federal y se quieran amparar o“SE AMPAREN”

Es tanta la ignorancia de algunos de los nuevos funcionarios del poder legislativo Diputados y Senadores que de inmediato solicitaron que se suspenda el trámite de amparo por vía electrónica Dijera ni querido compañero periodista y locutor Joaquin Bojórquez oriundo de Texcoco hoy “Cciudad Texcoco” antes “TEXCOCO RANCH” ¡Hagame usted el re canijo favor!

Monreal pienso yo y se lo digo de frente “fuera de toda lógica y principio de respeto a la DIGNIDAD HUMANA y al derecho de ser escuchado” cual vil VERDUGO, ha sido capaz de decir que… ¡El asunto es tan grave que los jueces no nada más pueden ser sancionados sino hasta DESTITUIDOS! ¡Ahhhh chinga! Dijera mi compañero locutor y periodista “El Ay nanita” y terminaría diciendo “La neta esto está cabrón”

Pues con estas frases de mis colegas les digo… Fea esta la cosa y lo peor es que más fea se va a poner… ¡Que mal ándanos!!!