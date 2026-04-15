HIJO DE NOROÑA GANA MÁS DE $115 MIL AL MES EN LA CFE… ¡Y RECIÉN LO ASCENDIERON!; ¿NO QUE PRIMERO LOS POBRES?

-En redes, el senador sólo le respondió al hijo del expresidente Calderón que sus hijos sí trabajan y se han abierto camino por cuenta propia, y lo llamó “parásito”

México.- De nuevo el senador Gerardo Fernández Noroña está en el centro de otro escándalo viralizado en redes sociales, aunque esta vez es por su hijo Kin Yael Villafaña Morán, quien trabaja en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), donde recientemente obtuvo un ascenso, y de acuerdo con DeclaraNet recibe ingresos como servidor público, pues en 2024 obtuvo un millón 390 mil 027 pesos anuales después de impuestos, informó El Financiero.

La cifra significa que el sueldo mensual aproximado de Kin Yael es de 115 mil 835 pesos, considerando honorarios, compensaciones, bonos, aguinaldo y otras prestaciones.

El Financiero agrega que en redes sociales hubo críticas contra el hijo de Noroña al señalar que pasó de recibir un sueldo de 18 mil pesos a ganar más de 100 mil pesos mensuales, y hasta el momento ni el senador ni el aludido han desmentido dichas versiones.

Mientras tanto, Luis Felipe Calderón Zavala, hijo del expresidente Felipe Calderón, criticó el ‘sueldazo’ de Kin Yael en la CFE y en sus redes sociales expresó: “Noroña no tarda en salir a decir que su tarjeta American Express también le incluye ascensos a sus familiares en el Gobierno”.

Fernández Noroña le respondió llamándolo “parásito” y “vividor”, y argumentó que sus hijos sí trabajan y se han abierto camino por cuenta propia. “Crees que todos los hijos de políticos son iguales”, apuntó, y no hubo más intercambio de comentarios.