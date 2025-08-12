PIDE SHEINBAUM ENFOCARSE EN MARIO ÁVILA LIZARRAGA POR CASO DE CORRUPCIÓN EN PEMEX

Durante su conferencia matutina de hoy, sobre el caso de corrupción en Pemex la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo un llamado a enfocarse en Mario Ávila Lizarraga, excandidato del PAN al Gobierno del Estado de Campeche y actualmente prófugo de la justicia.



Esta persona está siendo buscada por el Gobierno de los Estados Unidos, pero nosotros pediremos información a Pemex porque presuntamente hubo algo en el periodo 19-21 y veremos si hubo algún contrato relacionado con estas personas ¿no? “Primero hay que averiguar los contratos, si los hubo con estas personas, y cuál es la acusación que tuviera que ver con algún acto de corrupción”, expresó.



Si hay los contratos, agregó Sheinbaum Pardo, le pediremos a la Secretaría Anticorrupción y a la Fiscalía que investiguen.