FINANZAS PAGÓ $17 MILLONES 705 MIL 224 PARA CAMPAÑA PUBLICITARIA, PERO TURISMO ES QUIEN DEBE INFORMAR POR QUÉ NO HA SIDO PRESENTADA: LARRACILLA

Tania González Pérez, cuestionó el desarrollo turístico y económico de Campeche y exigió transparencia en el impuesto del 2 por Ciento sobre Hospedaje y el resultado de las campañas publicitarias para posicionar a la entidad, pues hasta hoy no han sido presentadas, y cuestionó si es consecuencia de algún atraso de pago del Gobierno del Estado o responsabilidad de las empresas contratadas.



En respuesta el secretario estatal de Finanzas, Jezrael Larracilla Pérez, argumentó que sólo paga o libera el recurso “de acuerdo a la solicitud del área ejecutante, que en este caso es la Secretaría de Turismo, que a conformidad recibe los entregables para que nosotros paguemos y es quien puede informar al respecto”.



La legisladora mocista recordó que a finales del año pasado hubo una licitación por 12 millones de pesos, que ganaron dos empresas particulares, para desarrollar la marca “Destino de Campeche” y realizar campañas publicitarias. El fallo fue el 8 de noviembre del 2024 y los entregables eran para el 14 de mayo de este año, pero estamos en agosto no han presentado nada a la ciudadanía.



Larracilla Pérez le precisó que son 17 millones 705 mil 224 pesos lo recaudado en el último trimestre en ese impuesto, cuya aportación mayoritaria lo realiza Carmen, seguido de Campeche.



Expuso que la Secretaría de Turismo tiene a cargo la ejecución, es decir, tiene los conceptos y los entregables, mientras Finanzas sólo es operativo. “No somos los encargados de los entregables, pagamos a solicitud como cumplidos esos contratos”.



González Pérez le recalcó que él controla las fechas de los entregables, y sabemos que no fueron entregados en tiempo y forma, entonces ustedes fijarían la multa o explicarían por qué no hubo entrega.



Larracilla Pérez reiteró que “hacemos el proceso licitatorio y pagamos de acuerdo a la solicitud del área ejecutante, quien a conformidad recibe los entregables para que nosotros paguemos, razón por la cual no puedo describir cuáles son los entregables o si fueron entregados, porque soy el área requirente. Nosotros tenemos como ejecutado, devengado y cumplido esos contratos”.