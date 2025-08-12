LA CENSURA PREVIA LE CERRARÁ LA BOCA A QUIEN QUIERA CRITICAR AL GOBIERNO: LUIS CÁRDENAS; EL GOBIERNO DEBERÍA PEDIRNOS PERDÓN, AFIRMA

En un video difundido a través de sus redes sociales, el periodista Luis Cárdenas, afirmó que el Gobierno debería pedirnos perdón por la violencia, por la corrupción, por un sistema de salud p’al perro o en ruinas y por mucho más, pero resulta que nosotros somos quienes debemos pedirle perdón a los políticos.

Recordó que desde el caso de Karla Estrella con el famoso “Dato protegido” hasta ahora los periodistas Carlos Martínez, Abraham Martínez y Hubert Carrera, quienes fueron obligados por el Tribunal de Campeche a pedirle perdón a la gobernadora Layda Sansores, “que se burlaron, fueron groseros y misóginos”.

“Esta sociedad doble moralina no nos va a llevar a nada bueno, porque la democracia se basa en libertad y la libertad simple y sencillamente no funciona sin democracia. ¿Hay excesos en la comunicación?, seguramente sí los hay, y también herramientas para combatirlos, pero nunca una censura previa, que sólo le cerrará la boca a quien quiera criticar al Gobierno”, apuntó.

Y expresó: “¿De verdad queremos un país así de totalitario, donde a los ciudadanos se les obligue a pedir perdón?, pues piénselo, porque a final de cuentas parece que mucha gente termina votando por eso”.