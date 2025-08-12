ALERTA EN YUCATÁN POR MAREA ROJA: PROHÍBEN PESCA Y ACTIVIDADES EN PLAYAS DE PROGRESO A CELESTÚN

Autoridades estatales confirmaron este 12 de agosto la presencia de un fenómeno de marea roja en la franja costera que abarca de Progreso a Celestún, tras detectarse en muestreos realizados el 9 de agosto concentraciones elevadas de las microalgas Prorocentrum lima y Pyrodinium bahamense, ambas con toxinas peligrosas para la salud humana.

El Comité Interinstitucional de Seguimiento y Evaluación de Marea Roja 2025 decretó una veda sanitaria para todas las especies marinas, aplicable a la pesca ribereña hasta 40 kilómetros mar adentro, y exhortó a la población a no ingresar al mar ni recolectar organismos que arriben a la orilla, pues el contacto con el agua podría provocar irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias, especialmente en niñas y niños.

La medida incluye la instalación de brigadas conformadas por personal de Protección Civil, Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Salud de Yucatán, Secretaría de Marina y autoridades municipales, para vigilar el cumplimiento de las disposiciones. El comité permanecerá en sesión permanente mientras dure la contingencia, que se declaró apenas una semana después de que se descartara la presencia de este fenómeno en la región.

Fuente: La Jornada Maya, Quadratin.