SEGUNDO DÍA DE COMPARECENCIAS OTRA VEZ CON FALLAS EN TRANSMISIÓN EN VIVO

Por segundo día consecutivo, la transmisión en vivo de las comparecencias en el ExTemplo de San José fue suspendida debido a problemas en la señal.

Aunque el enlace se retomó minutos después, la emisión volvió a interrumpirse, repitiendo lo ocurrido ayer. En esa ocasión, el diputado morenista Antonio Jiménez responsabilizó a un supuesto fallo global de Facebook; hoy, nuevamente, la señal es deficiente para la transmisión en vivo.

El diputado priista Jorge Salim Abraham Quijano insistió en que, si bien el ExTemplo de San José es un recinto histórico, no es adecuado para albergar comparecencias que requieren transmisión en tiempo real.

