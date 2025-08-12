EN REDES: ALCUDIA SÓLO ACTÚA EN FUNCIÓN DE SUS INTERESES Y PROTEGE A DEUDOR ALIMENTARIO, DENUNCIA LEY SABINA CAMPECHE

San Francisco de Campeche .- En una publicación en sus redes sociales, la página de la organización no gubernamental Ley Sabina Campeche calificó como inaceptable que funcionarios como el asesor jurídico del Gobierno del Estado, Juan Alcudia Vázquez, continúen en el poder, luego de la respuesta evasiva en la que además hizo público un amparo de la diputada Delma Rabelo contra la gobernadora Layda Sansores, y lo acusó de proteger al funcionario implicado en el caso Rath, quien es acusado como deudor alimentario.



El texto señala: “Es inaceptable que personajes como Juan Pedro Alcudia Vázquez continúen en el poder, una vez más, ha demostrado ser un caso perdido que sólo actúa en función de sus intereses. Nos hizo lo mismo, evadió por completo la pregunta que le planteamos en el caso Rath y desvió la conversación hacia la #Ley3de3vsV¡ol3ncia, mostrando desconocimiento sobre ella y sin comprender que esta ley exige que no haya deudores alimentarios en cargos públicos, deudores como Rath, protegidos por él y otros funcionarios y servidores públicos, cuya sumisión y silencio han dejado al descubierto toda la verdad”.



Al texto agrega el video publicado por la legisladora Rabelo Cuevas y por el cual acusa a Alcudia Vázquez de darle una respuesta impropia de su investidura que constituye un acto de violencia política en razón de género al intentar desacreditarla, pues, recalcó, violentó el artículo 16 al hablar de un amparo que no tenía por qué hacer público.