HAN FALTADO RESPUESTAS CONCRETAS EN LAS COMPARECENCIAS Y EL FORMATO NO PERMITE EL DERECHO DE RÉPLICA: ARMENTÍA

San Francisco de Campeche .- El diputado de Movimiento Ciudadano, Pedro Armentía López, cuestionó la falta de respuestas concretas durante las recientes comparecencias ante el Congreso, señalando que el formato limita la intervención de los legisladores y no permite el derecho de réplica.



Destacó que algunas preguntas específicas sí abonaron en el tema, pero otras quedaron en la ambigüedad, y explicó que las interrogantes no resueltas serán canalizadas por escrito a través de la Junta de Gobierno, la cual las turnará a las dependencias correspondientes.



De manera informal, reconoció que algunos secretarios entregaron información de forma directa al término de las sesiones.



Asimismo, Armentía López indicó que la Secretaría de la Contraloría aceptó reunirse con los denunciantes, es decir, con los elementos policiacos para conocer el estatus de sus quejas, mientras la Secretaría de Gobierno se comprometió a revisar con la Comisión de Derechos Humanos una recomendación pendiente desde hace año y medio.



“Esto dará certeza a nuestras amigas y amigos policías despedidos”, puntualizó.



En relación al caso del expanista, Mario Ávila Lizarraga, acusado por autoridades estadounidenses por presuntos sobornos, el legislador pidió no adelantar juicios y respetar el debido proceso y las investigaciones judiciales.



“La justicia debe ser pareja, no selectiva, y aplicarse por igual a todos”, aseveró.