RED AMBIENTAL LANZARÁ APLICACIÓN MÓVIL PARA RASTREAR CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA

Al anunciar que se sumará a las acciones preventivas impulsadas por la alcaldesa de Campeche, Biby Rabelo de la Torre, previo al inicio de la temporada de huracanes y ciclones tropicales, para prevenir inundaciones en puntos críticos por acumulación de basura, José Magaña Sosa, gerente de Operación de Red Ambiental, anunció el próximo lanzamiento de una App para monitorear en tiempo real las rutas de los camiones recolectores.

Explicó que se pasará a recoger desperdicios de manera anticipada en puntos críticos para evitar que por las lluvias se tapen alcantarillados, y con la aplicación móvil se sabrá por dónde andan los camiones y si el vecino o comerciante aún está a tiempo de sacar su basura para que se la lleven.