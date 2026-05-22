PROCESO JUDICIAL CONTRA “NACHO ESPAÑA” SERÁ REACTIVADO ESTE LUNES

El proceso judicial iniciado en contra del exsecretario de Desarrollo Rural (SDR) del Estado de Campeche, José Ignacio “N” y/o J. I. E. N., (a) “Nacho” España, y su exsubsecretario Joaquín “N” y/o J. del C. Á. A., (a) “El Carmito”, acusados de desviar 11 millones 400 mil pesos destinados a la compra de fertilizantes en el sexenio anterior, será reanudado a partir de este lunes 25 de mayo.

Ambos están vinculados a proceso desde marzo de 2023 por peculado y uso indebido de atribuciones y facultades, pero enfrentan el proceso en libertad. En julio de 2024 ya se estaba en la fase intermedia y estaba por pasar a juicio oral, pero las diligencias judiciales se detuvieron ante los recursos de inconformidad promovidos por la defensa en el Juzgado de Distrito y en el Tribunal Colegiado, los cuales fueron desechados uno a uno.