EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 22 DE MAYO DE 2026

SANSORES BUSCA QUE FRACASE EL PLAN CAMPECHE.

El pasado fin de semana estuvo en muy breve gira por Campeche la presidente Claudia Sheinbaum. Como parte de su Plan Campeche, inauguró en la capital una planta pasteurizadora de leche. Layda Sansores le agradeció en redes sociales “por trabajar en equipo para recuperar el campo… el campo vuelve a ser prioridad: apoyando a nuestras productoras y productores, fortaleciendo la soberanía alimentaria y generando bienestar “.

Unos días después la diputada Diana Aguilar Ruelas, de Movimiento Ciudadano, denunció que Layda Sansores está hundiendo al campo, pues de los 292 millones de pesos presupuestados este año para la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, al 31 de marzo sólo había ejercido 15 millones. Con esos números, ¿cómo puede presumir que apoya al campo? ¿Así se conduce una gobernadora honesta o una corrupta y sinvergüenza?

Aguilar Ruelas denunció que cultivos estratégicos como maíz, caña, frijol, arroz y sorgo no alcanzaron niveles de producción óptimos pues crecieron sólo 0.56% y que la producción pecuaria apenas un 1.33%, que el Estado sólo apoyó con insumos a 389 productores de un padrón que supera los 16 mil, además de que no apoyó a las productoras agrícolas de bajo ingreso ni brindó seguro de vida a los productores agropecuarios. Con estos “apoyos” de Layda Sansores, se puede adelantar que no tardará en fracasar el Plan Campeche de Sheinbaum.

HARTOS DE LAYDA LOS EJIDATARIOS DE ESCÁRCEGA.

Es evidente que para los ejidatarios de Escárcega, Layda Sansores nunca se ha conducido con honradez, pues desde que inició su administración cada año le mandan solicitudes de apoyo, pero hasta hoy no concreta ninguno de sus ofrecimientos y compromisos, por lo que tuvieron que venir a protestar a Palacio de Gobierno a ver si ahora, finalmente, la deshonesta gobernanta les cumple.

“Estamos hartos de puras promesas y nada de cumplimiento… se supone que la 4T es para apoyar al campesino, pero no recibimos nada, nos mandaron a hacer brechas donde iban a pasar los caminos pero ahí quedó… hemos entregado solicitudes desde que entró Layda Sansores y nada… no hay caminos cosecheros para auxiliar a los productores… nos ha mentido año tras año”, recriminaron los ejidatarios al entregar una nueva solicitud de apoyo.

¿Pues no dijo Layda Sansores que “hoy más que nunca, el campo vuelve a ser prioridad”? ¿Dónde están los cientos de kilómetros de caminos sacacosechas que cada año ha presumido en sus informes? ¿Así se conduce una gobernadora honesta? Dime de qué presumes y te diré de qué careces, reza un viejo refrán que viene como anillo al dedo ahora que la mandataria dice que es honesta, cuando en los hechos ha resultado ser la más corrupta que ha padecido Campeche.