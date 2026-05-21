EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 21 DE MAYO 2026

CORRUPTA GOBERNADORA DICE QUE ES HONESTA.

Explicación no pedida, acusación manifiesta, es el refrán referido cuando alguien, más que justificarse, demuestra culpabilidad. Esto porque en su pasado Martes de Jaguar, Layda Sansores afirmó: “no he comprado un tabique, absolutamente nada, me he comportado como una gobernadora honesta… las prenditas tampoco las he comprado, las únicas que yo compro son las artesanales, esas sí las pago yo, las otras me las regalan… cuando me las regalan me las pongo todas”.

¿Cuántas hectáreas compró en Chiapas a precios irrisorios? ¿Por qué no precisa las propiedades que posee y por qué ha sido deshonesta en sus declaraciones patrimoniales que no coinciden? ¿Para que se benefició con una concesión para acaparar agua en Campeche? ¿Cuándo compró las camionetas machuchonas en las que se transportan ella y sus familiares? Si las joyas se las regalaron, ¿por qué no aparecen en su declaración fiscal? Si tanto le gustan las artesanías, ¿por qué va tanto al Palacio de Hierro?

Mientras más habla Layda Sansores, más se enreda con su larga lengua. Para los campechanos es corrupta y mentirosa, así lo confirman los resultados de todas las encuestas que se levantan mes a mes en la entidad, y que también reprueban su desempeño y manejo de los recursos públicos. ¿Gobernadora honesta? Fue lo peor que le pudo pasar a Campeche.

HABRÍA PACTO ENTRE ELISEO Y ALITO PARA EL 2027.

El portal La Silla Rota, en sus “Lenguas Viperinas”, reporta que “se da como un hecho que el dirigente nacional de lo que queda del PRI, Alejandro Alito Moreno, ha pactado aportar sus recursos políticos y económicos en apoyo a la virtual candidatura de Eliseo Fernández, quien buscará el próximo año la gubernatura de Campeche bajo las siglas de Movimiento Ciudadano. El propósito común que han compartido con sus cercanos es uno solo y está a la vista: llevar a la cárcel a la actual mandataria, la morenista Layda Sansores”.

No se requiere ser adivino para adelantar que Alito Moreno hará lo que sea para que Layda Sansores entregue el poder y deje de estarlo jodiendo. Desde que inició su nefasto mandato, la impresentable mandataria trata de encarcelarlo, de expropiarle propiedades, de incautarle bienes, pero como decimos vulgarmente, “se la peló”. No pudo hacer nada porque no aportó “pruebas contundentes” como las hoy exige que se presenten contra el narcogobernador Rocha Moya.

Layda Sansores también persiguió e inventó delitos a Eliseo Fernández, a quien calificó de ser un “asesino en serie”, pero tampoco aportó “pruebas contundentes” y como sucedió con todos los que acusó, fracasó y quedó como una mentirosa contumaz, a quien los campechanos ya no le creen nada y cuentan los días para que se largue y termine la peste sansorista. Sólo le quedan 482 días, ánimo.