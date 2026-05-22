SONDEO: RESPALDAN PADRES DE FAMILIA LA “OPERACIÓN MOCHILA”

-“QUE SEA EN ESCUELAS PÚBLICAS Y PRIVADAS Y SIN DISTINCIÓN DE ALUMNOS”

Tras diversos acontecimientos de violencia y advertencias de tiroteos en escuelas de Campeche y de otras partes del país, padres de familia se pronunciaron a favor de la aplicación del programa de Operación Mochila, pues consideran que permitirá tener mejor control y brindará confianza tanto para alumnos como para docentes.

Señalaron que por razones laborales no todos los padres están al pendiente de lo que sus hijos llevan a la escuela, sobre todo en los niveles de secundaria o preparatoria, donde se han suscitado pleitos y agresiones, y exigieron que sea tanto en escuelas públicas como privadas, y que la revisión sea pareja, es decir, tanto para quienes llevan mochilas humildes como modernas o “buenas”.