FISCAL CONFIRMA INVESTIGACIÓN CONTRA LIGIA RODRÍGUEZ POR LIBERACIÓN DE MANIFESTANTES DETENIDOS EN EL CONGRESO

El fiscal General del Estado, Jackson Villacis Rosado, confirmó que se analiza la participación de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (Codhecam), Ligia Rodríguez Mejía, en la liberación de manifestantes que protestaron frente al Congreso local contra la elección de Juan Alcudia Vázquez como magistrado numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche, motivo por el cual se revisa su actuación y posibles responsabilidades.

Villacis Rosado explicó que el caso se encuentra bajo revisión de la Fiscalía Anticorrupción y que cualquier determinación sobre posibles sanciones no corresponde a la Fiscalía General del Estado, sino que dependerá de las investigaciones y resoluciones que emita la instancia especializada. “Sobre ese tema, efectivamente se está trabajando. Acuérdense que en este caso de Derechos Humanos hay un servidor público y, en este caso, el que tiene conocimiento es la Fiscalía Anticorrupción. Estamos en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción como tal”, declaró.