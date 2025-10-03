OTRO MISÓGINOO

Asusta la indiferencia con que nuestras gobernantes toman estos agravios contra las mujeres. Hasta parece que les da gusto que se reprima y denigre a las voces de la oposición…

–“Repudio generalizado ha tenido la vergonzosa intervención del diputado Popeyito Chumín en contra de una legisladora del tricolor. Sin consideración alguna, sin medir sus palabras y sin calcular las consecuencias de sus dichos, la acusó de “estar enamorada” del líder nacional del tricolor, y que por eso la defiende tanto” narró a sus amigos el poeta Casimiro.

–“No extraña que ese tipejo asuma ese tipo de actitudes, respondió indignada doña Chela. Carece de la mínima formación política, todo el tiempo se ha desempeñado como cargamaletas de sus jefes, es el clásico lambiscón con suerte y además llegó al cargo después de un fraude electoral en su Distrito, en donde perdió, pero los mapaches acomodaron los votos para que no se perdiera ese espacio en manos de la oposición” recordó.

–“Me han contado que ni su papá lo soporta, agregó el bolero don Memín. Yo conocí a Don Popeye en sus tiempos de líder y a pesar de militar en el partido oficial, no se callaba la boca para denunciar los abusos de los gobernantes de entonces, por eso le da vergüenza ver el desempeño de su vástago y escuchar sus desafortunadas intervenciones en la tribuna”.

–“A mí me asusta, confesó el viejo don Julián, la indiferencia con que nuestras gobernantes toman este tipo de agravios contra las mujeres. Si hubiera sido una de ellas –las guindas—las que hubieran sido insultadas, ya habrían aprobado un extenso punto de acuerdo para condenar esos ataques, pero ahora permanecen impávidos. Ninguna diputada oficialista condenó la golpiza contra las feministas, y hasta parece que les da gusto que se reprima a las voces de la oposición. Estamos ante una sociedad que está perdiendo sus valores por culpa de la llamada 4T” aseveró.

–“Si la principal cabeza de este Gobierno, que es la Tía ofende a las mujeres impunemente, ¿qué se puede esperar de sus subalternos? Hasta parece una competencia entre ellos para ver quién denigra más a las damas, y quién acumula más sanciones por violencia política en razón de género. Hasta el presidente del Poder Judicial carga con esa mancha” recordó el poeta Casimiro.

–“No nos queda más que aguantar unos cuantos meses más, sugirió resignada doña Chela. Ya vendrá el tiempo de cobrarnos las facturas y cada ofensa que hemos recibido. No se olviden que la mayoría del padrón electoral somos del llamado sexo débil, pero no duden que nos vamos a hacer fuertes para sacar a patadas a estos malos gobernantes”.

–Yo solo quiero ver que en su próximo programa, la Tía gobernanta exhiba a este diputado misógino y exija que sea sancionado. Según ella, la gobernanta, es la principal defensora de las mujeres y la heroína contra la misoginia. Está a prueba su palabra, a ver si ha dicho la verdad o es pura hipocresía y discurso barato”, retó el bolero don Memín.