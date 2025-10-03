viernes, octubre 3, 2025
Municipales

LOMITOS CALLEJEROS SON UN RIESGO PARA LA CIUDADANÍA BECALEÑA

Bécal, Calkiní.- Molestia, pero sobre todo preocupación genera una jauría de lomitos callejeros en la zona centro de la Junta Municipal de Bécal, pues además de sus continuas peleas representan un riesgo para los ciudadanos, sobre todo niños y ancianos.
Vecinos como el profesor Juan Francisco Chi, pidió a las autoridades competentes tomar pronto cartas en el asunto, ya que los ejemplares caninos se tornan muy bravos en época de apareamiento.
Para exponer el riesgo, subieron un video a redes sociales.

