CIRCULA EN REDES: “¿NO QUE YA NO HABÍA HUACHICOL?, LOS 15 MILLONES DE LITROS DECOMISADOS SON MUCHOS”: CHUMEL TORRES

Tras el histórico aseguramiento de 15 millones de litros de huachicol en tanques, el youtuber José Manuel “Chumel” Torres Morales ironizó en su programa para Radio Fórmula que “es mucho para algo que ya no existía”, como anunció en su Tercer Informe el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Es un montón, por lo cual tienes que tener logística, trenes, secretarias, transportistas para desmontar, vamos, es una empresita, recalcó, y preguntó: “¿15 millones de litros dónde los guardas?”, preguntó irónico.

Además, presentó una declaración de la presidenta Claudia Sheinbaum donde asegura de que “si hay funcionarios, servidores públicos involucrados, lo que den las investigaciones, hasta donde den, porque nosotros queremos erradicar por completo es delito”, a lo que Chumel afirmó: “Es un huachicol que ya no había, pero ahora hay menos”.