MUJER SUFRE VOLCADURA EN LA CARRETERA A CASTAMAY Y LLEGA CAMINANDO A LA CASETA POLICIAL POR AYUDA

Paramédicos del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU) auxiliaron a una mujer que sufrió una crisis nerviosa luego de que el vehículo que conducía abandonó la cinta asfáltica en la carretera hacia el poblado de Castamay.

De acuerdo con lo informado, la mujer logró salir por su propio pie y caminó hasta la caseta de la Policía Estatal, donde solicitó apoyo a los oficiales que se encontraban de guardia. Los agentes notificaron de inmediato a la central y solicitaron el envío de una ambulancia.

Hasta el momento se desconoce el kilómetro exacto del percance, así como el tipo de unidad en el que viajaba la conductora.

