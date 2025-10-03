HOMENAJE PÓSTUMO A MANUEL MINET MARRERO

Acompañada, entre otros, del presidente del Congreso del Estado, José Antonio Jiménez, y de su exasesor jurídico y hoy magistrado, el poblano Juan Pedro Alcudia, la gobernadora Layda Sansores asistió el homenaje póstumo a quien fuera magistrado presidente del Poder Judicial de Campeche, Manuel Enrique Minet Marrero.



“Hoy acompañé a la familia y al Poder Judicial en el homenaje póstumo al magistrado presidente Manuel Enrique Minet Marrero. Su vida profesional abarcó roles como agente del Ministerio Público, actuario del pleno del Tribunal, juez y magistrado numerario, siempre con un firme compromiso con la integridad y la justicia. Su legado no solo permanecerá en la institución en la que sirvió, sino también en la memoria de quienes lo conocimos y valoramos su calidad humana. A sus seres queridos, expreso mi más sincera solidaridad y cariño en este momento de dolor”, manifestó la mandataria en sus redes sociales.