SECTOR CAÑERO DESAPARECERÁ EN UN FUTURO MUY CORTO SI LAYDA NO LO APOYA PRONTO, ADVIERTEN PRODUCTORES

Ya no nos dan las fuerzas para llevar adelante los cultivos ante la falta de apoyos que deberíamos recibir, recalcan

Mario Delgado Carvajal, representante del grupo Nueva Visión de San Juan Carpizo, acompañado de dirigentes cañeros del ingenio La Joya, entregaron un oficio dirigido a la gobernadora Layda Sansores, donde le advierten que el sector cañero pasa por una crisis muy lamentable, ante lo cual urge el respaldo de su Gobierno para no desaparecer en un futuro muy corto, pues “sentimos que ya no nos dan las fuerzas para llevar adelante los cultivos”.

En el documento presentado, los productores advirtieron que ante la falta de muchos apoyos que debieran recibir, de persistir esta situación la producción de caña de azúcar en la región podría desaparecer en un futuro cercano. Este escenario impactaría tanto al campo como a la industria local, poniendo en riesgo miles de empleos y el sustento de numerosas familias en varios Municipios.

Esperamos, continuó Delgado Carvajal, que Layda Sansores atienda las peticiones planteadas, para que la esperanza del sector cañero no mu3r@ por falta de ayuda de su Gobierno.

Entre las peticiones destaca un apoyo especial, debido a que en este año la crisis se ha acentuado por la caída del precio de la tonelada de caña, por el desplome a 972 pesos, una disminución de más de 293 pesos en comparación con el 2024, cuando el precio rondaba los mil 200 pesos. “Es una pérdida que el sector cañero no aguanta”, afirmó.

Los productores expusieron que también los bajos rendimientos durante la zafra han agravado las pérdidas económicas, y de acuerdo a sus estimaciones, alrededor de 2,500 compañeros están siendo afectados directamente por esta situación.

En el oficio entregado a la mandataria estatal, solicitaron apoyos especiales que permitan mitigar los efectos de la crisis y garantizar la continuidad de esta actividad económica que, durante años, ha sido una fuente importante de empleo y desarrollo en la región.

Hasta el momento, no se ha emitido una respuesta oficial del Gobierno de Layda Sansores