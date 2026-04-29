SOMOS RESPETUOSOS, PERO NOS CAUSÓ SORPRESA: EL PT CUESTIONA EL PROCESO DE MORENA

Desde el Partido del Trabajo (PT), se expresó sorpresa ante la reciente designación de Pablo Gutiérrez Lazarus como coordinador estatal de la defensa de la Cuarta Transformación.

Antonio Gómez Saucedo represente del PT señaló: “Nosotros habíamos escuchado que Pablo sería quien resultara coordinador, pero ahora nos encontramos con esta contradicción, y la verdad, me siento un poco confundido sobre cuál es el proceso correcto.”

El PT reiteró su respeto por las decisiones internas de Morena, pero también manifestó su desconcierto ante las contradicciones dentro del partido. Morena había prometido un proceso democrático y transparente basado en encuestas para la elección de sus candidatos, pero la reciente designación de Gutiérrez Lazarus ha generado dudas sobre la coherencia de este compromiso.