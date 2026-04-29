MOTOTAXISTAS SE ORGANIZAN PARA BACHEAR CALLES EN TENABO ANTE LA FALTA DE ATENCIÓN MUNICIPAL

Mototaxistas de la Agrupación Colectivo Tenabo, liderados por José Gabriel Chan Herrera, tomaron la iniciativa de realizar trabajos de bacheo en diversas calles de la ciudad debido al mal estado de las calles que representan un riesgo tanto para las unidades como para los pasajeros, pues podrían sufrir accidentes.

Los trabajos de bacheo fueron realizados principalmente en la colonia Ana María Farías y en el centro y cuya acción, responde a la falta de intervención por parte de las autoridades municipales, quienes, según los mototaxistas, no han realizado los trabajos de reparación necesarios, lo que obligó a los conductores a tomar medidas para garantizar la seguridad de sus agremiados.