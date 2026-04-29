MÁS REPLICA TAMBIÉN CRISIS FINANCIERA SEVERA DE CAMPECHE ANUNCIADA POR LAYDA

En su edición de hoy 29 de abril de 2026, el periódico digital Más publicó también la declaración de la gobernadora Layda Sansores de que Campeche atraviesa por una crisis financiera severa, pues no tienen “ni para pagar la luz”, lo que podría paralizar oficinas gubernamentales.

En sus declaraciones públicas realizadas en el Día del Empleado Estatal, la mandataria señaló que la falta de liquidez ha complicado la operación del Gobierno, al grado de no poder cubrir servicios básicos como el suministro de energía eléctrica.

“No tenemos un peso de liquidez”, afirmó, al describir el panorama económico que atraviesa la entidad, y sostuvo que el problema deriva de un recorte presupuestal mayor al reportado oficialmente.

Más agrega que mientras el Congreso de la Unión ha señalado una reducción cercana a los 2 mil millones de pesos, Layda Sansores aseguró que el impacto real asciende a 4 mil millones, lo que —según dijo— ha afectado directamente la capacidad operativa del Estado.

“No pediré prestado ni pediré prórroga, apago todas las oficinas y que vean que en Campeche las oficinas se paralizan”, expresó, y advirtió de una posible estrategia de presión frente a la falta de recursos.

En paralelo, el Congreso local autorizó una deuda de mil millones de pesos a pagar en 20 años, destinado a proyectos de inversión productiva, de la cual hasta el momento no se ha precisado si dichos recursos serán utilizados para atender la contingencia financiera inmediata.

Las diferencias entre las cifras oficiales y las declaraciones de la gobernadora, recalca Más, han generado incertidumbre sobre la situación real de las finanzas estatales, pues especialistas advierten que una eventual paralización de oficinas podría impactar en la prestación de servicios públicos, trámites y programas sociales, además de posibles sanciones por incumplimientos en pagos básicos.