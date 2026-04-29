FRENA MORENA REFORMA PARA PONER FIN A ABUSOS DE LAS ASEGURADORAS; ¿NO QUE TODO POR EL PUEBLO?

-AL AÑO, ESAS EMPRESAS VENDEN MÁS DE $1.5 BILLONES Y PAGAN 570 MIL MILLONES DE SINIESTRALIDAD: DIPUTADO

En conferencia de prensa, el diputado priísta Jericó Abramo reveló que por petición de la Secretaría de Hacienda, la Comisión de Hacienda pospuso de manera indefinida el dictamen que busca poner freno a los abusos de las aseguradoras, que al año venden más de 1.5 billones de pesos en pólizas y pagan 570 mil millones de siniestralidad.

Quien es el principal proponente expuso que en la decisión influyó la presión de esas empresas, ante lo cual exigió poner fecha y aprobarlo lo más pronto posible, porque de no avanzar los usuarios serán los principales afectados, pues se seguirían disparando los precios de pólizas y servicios médicos.

En este contexto, el analista político Juan Ortiz detalló que el dictamen busca: eliminar letras chiquitas; permitir portabilidad sin perder antigüedad; incluir opciones accesibles para adultos mayores de 60 años, y obligar a hospitales privados a publicar precios y facturas en tiempo real.

Además, también daría más facultades a la Profeco, a la Condusef y a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, para sancionar abusos, agregó Juan Ortiz, y resumió: “La reforma ya tiene consenso de todas las fuerzas políticas, pero desde el Gobierno Federal se frena”.