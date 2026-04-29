CHOQUE DE MOTOS DEJA DOS LESIONADOS EN COLONIA SAN JOAQUÍN

Dos personas lesionadas en la colonia San Joaquín, una de ellas con probable fractura en la pierna, fue el resultado de un choque entre dos motocicletas. El accidente ocurrió en el cruce de la calle 106 con calle 21, cuando una de las motocicletas, una Italika 150z de color verde, viajaba a exceso de velocidad. El conductor de esta unidad invadió el carril contrario, colisionando de frente contra otra motocicleta Italika 200z de color negro, que también iba a alta velocidad. El impacto fue tan fuerte que la pareja que viajaba en la segunda moto derrapó varios metros.

Vecinos de la zona, alarmados por la magnitud del accidente, dieron aviso inmediato a las autoridades, lo que permitió la pronta llegada de la Policía Estatal, quienes abanderaron el área y tomaron versiones de los involucrados y testigos. Los paramédicos del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU) atendieron primero al conductor de la moto de color negro, quien resultó con una posible fractura en la pierna.

La mujer que lo acompañaba también presentó lesiones, especialmente en la espalda, por lo que fue necesario un segundo traslado al hospital. Ambos fueron enviados a un centro médico local para su atención. El presunto responsable del accidente fue puesto a disposición del Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades, mientras que las motocicletas involucradas fueron remolcadas a un corralón.