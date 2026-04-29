REVIENTA DEUDA DE 20 MILLONES CONTRA PABLO Y POSIBLE DOLO

La empresa Servicios Operaciones y Suministros de la Isla S. A. de C. V. (SOS de la Isla) exigió al Ayuntamiento que encabeza Pablo Gutiérrez Lazarus el pago inmediato de un adeudo superior a los 20.4 millones de pesos, por servicios prestados desde 2021 hasta 2025, según documentos en poder de este medio.

De acuerdo con el desglose presentado, el monto incluye facturas por distintos periodos, algunas por más de 4.6 millones de pesos, acumulando un total de 20,440,813.54 pesos, IVA incluido. La empresa advierte que el incumplimiento ha generado recargos, intereses y actualizaciones que seguirán aumentando mientras no se cubra la deuda.

En el documento firmado por Carlos Alberto Figueroa Rueda, se señala que el Ayuntamiento, a través de la Tesorería Municipal, está obligado contractualmente a realizar estos pagos, independientemente del ejercicio fiscal, por lo que la omisión podría derivar en responsabilidades administrativas.

Además, la empresa acusa que pese a múltiples gestiones desde 2021, no ha existido respuesta efectiva de la autoridad municipal, lo que califica como una falta de reciprocidad, incluso cuando ha mantenido el servicio y apoyado operativamente al Ayuntamiento.

El documento también deja entrever posibles acciones legales al advertir que el incumplimiento no sólo v¡ol∆ el contrato de concesión, sino que podría interpretarse como una decisión deliberada de no pagar pese a la existencia de presupuesto.

Mientras tanto, se plantea la posibilidad de modificar el contrato vigente mediante un adendum, condicionado a que el Ayuntamiento cumpla primero con los pagos pendientes.

Este nuevo señalamiento revive cuestionamientos sobre el manejo financiero del Gobierno Municipal, en un contexto donde, por un lado, se anuncian obras y proyectos, pero, por otro, proveedores denuncian adeudos millonarios que ponen en riesgo la continuidad de servicios básicos.

La falta de pago exhibe desorden administrativo y abre la puerta a un incremento en la deuda pública indirecta, al sumar intereses que finalmente podrían terminar siendo cubiertos con recursos de la ciudadanía.