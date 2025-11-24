lunes, noviembre 24, 2025
Lo último:
Locales

AUTO SE QUEDA SIN FRENOS AL BAJAR CERRO Y TERMINA VOLCADO DENTRO DE UNA CASA EN SAMULÁ; SÓLO DAÑOS MATERIALES

San Francisco de Campeche.- Gracias al apoyo de los vecinos, un hombre pudo salir ileso del auto que conducía y terminó volcado dentro de una vivienda, tras quedarse sin frenos cuando bajaba el cerro de la 25 en Samulá.

Tras varios minutos de maniobras con una grúa, el vehículo fue sacado del predio.

El conductor explicó el accidente derivó de una falla mecánica, pues se quedó sin frenos.

También te puede gustar

Gobierno de Layda no licitó obras del centro histórico

Layda acusa violencia, pero ella arrecia ataques contra opositores ¿Cuándo sí y cuando no?

Padres de familia temen por el regreso presencial de clases ante variantes de Covid

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *