AUTO SE QUEDA SIN FRENOS AL BAJAR CERRO Y TERMINA VOLCADO DENTRO DE UNA CASA EN SAMULÁ; SÓLO DAÑOS MATERIALES

San Francisco de Campeche.- Gracias al apoyo de los vecinos, un hombre pudo salir ileso del auto que conducía y terminó volcado dentro de una vivienda, tras quedarse sin frenos cuando bajaba el cerro de la 25 en Samulá.

Tras varios minutos de maniobras con una grúa, el vehículo fue sacado del predio.

El conductor explicó el accidente derivó de una falla mecánica, pues se quedó sin frenos.