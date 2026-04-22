miércoles, abril 22, 2026
Lo último:
Municipales

HAY CRUDO CERCA DE LA COSTA CARMELITA, CONFIRMAN PESCADORES

PIDEN A #SHEINBAUM QUE LOS APOYE CON COMBUSTIBLE EN LUGAR DE REGALARLO A #CUBA

Pescadores de Ciudad del Carmen denunciaron afectaciones por la presencia de crudo en zonas cercanas a la costa, donde aseguran que desde hace al menos un mes han documentado chapopote atrapado en redes de pesca, con evidencias en video enviadas a la presidenta Claudia Sheinbaum. Señalaron que la contaminación ha provocado caída en la captura, pérdidas económicas y suspensión de operaciones de algunas embarcaciones, además de acusar que Pemex ha engañado a la mandataria sobre la magnitud del problema.

Adrián de Carlos Sierra Coronel, integrante de la cooperativa Escameros del Golfo, pidió la intervención de la Secretaría de Marina para verificar la situación y cuestionó que Campeche no haya sido incluido en posibles esquemas de atención o compensación. Además, lanzó un reclamo al Gobierno Federal al pedir que el combustible “se quede en casa” en lugar de enviarse a Cuba, al asegurar que los pescadores enfrentan una crisis que los está dejando sin sustento.

También te puede gustar

JUBILADOS DE LA UNACAR INCONFORMES ANTE PROMESA DE PAGO: SÓLO RECIBIRÁN UNA QUINCENA

La lengua maya está en peligro de extinción

Gobernador Aysa González entrega equipos, apoyos económicos y sociales en Palizada

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *