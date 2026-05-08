MATAN A HOMBRE TRAS PELEA FAMILIAR POR UN TERRENO

ESCÁRCEGA: Un hombre de aproximadamente 40 años murió tras ser atacado presuntamente con una escopeta la tarde del jueves en la comunidad de Juan de la Barrera.

De acuerdo con los primeros reportes, la agresión ocurrió luego de una discusión familiar relacionada con la posesión de un terreno. La víctima habría sido interceptada por un familiar cercano cuando se dirigía a su domicilio y, en medio del altercado, el agresor accionó el arma de fuego provocándole heridas mortales.

Paramédicos confirmaron el fallecimiento en el lugar, mientras elementos de la Policía Municipal, Guardia Nacional y personal de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes. Hasta el momento no se han reportado personas detenidas.