MADRES BUSCADORAS CON PLUMAS DE PATO: LA CRÍTICA QUE SE VIRALIZA EN REDES

Una imagen generada con inteligencia artificial comenzó a circular en redes sociales mostrando a un grupo de patos caracterizados como “Merlín”, acompañados de un mensaje que los identifica simbólicamente como madres buscadoras. La publicación plantea una crítica política y social al sugerir que, quizá transformadas en personajes virales o llamativos, recibirían la atención que —según reclaman diversos colectivos— les ha sido negada en la búsqueda de sus familiares desaparecidos.

La imagen utiliza el humor, la sátira y la ironía para abordar uno de los temas más sensibles del país: la crisis de desapariciones y la exigencia de miles de familias que continúan buscando a sus seres queridos. El mensaje alude directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, cuestionando la respuesta institucional hacia los colectivos de búsqueda.