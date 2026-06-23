martes, junio 23, 2026
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MADRES BUSCADORAS CON PLUMAS DE PATO: LA CRÍTICA QUE SE VIRALIZA EN REDES

Una imagen generada con inteligencia artificial comenzó a circular en redes sociales mostrando a un grupo de patos caracterizados como “Merlín”, acompañados de un mensaje que los identifica simbólicamente como madres buscadoras. La publicación plantea una crítica política y social al sugerir que, quizá transformadas en personajes virales o llamativos, recibirían la atención que —según reclaman diversos colectivos— les ha sido negada en la búsqueda de sus familiares desaparecidos.

La imagen utiliza el humor, la sátira y la ironía para abordar uno de los temas más sensibles del país: la crisis de desapariciones y la exigencia de miles de familias que continúan buscando a sus seres queridos. El mensaje alude directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, cuestionando la respuesta institucional hacia los colectivos de búsqueda.

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