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¡HUNDE LAYDA A CAMPECHE! EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2026 LA POBREZA LABORAL CRECIÓ AL 34.8% Y EN EL ÚLTIMO AÑO SE PERDIERON 13 MIL EMPLEOS

Por: Imagen Noticias con Francisco Zea.

Durante el noticiero matutino Imagen Noticias con Francisco Zea, se destacó que bajo la Administración de Layda Sansores, Campeche enfrenta una compleja crisis económica, y como prueba citó que durante el primer trimestre de este año 2026, la pobreza laboral aumentó al 34.8 por ciento y la informalidad alcanzó al 60.3 porcentual de los trabajadores.

Además, el Estado perdió 13 mil empleos en el último año, en detrimento principalmente del comercio y la construcción, ante lo cual la ciudadanía exige al Gobierno laydista políticas urgentes.

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