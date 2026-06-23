POR PROBABLE ACTO DELICTIVO, EL SEMEFO SUSPENDE FUNERAL Y SE LLEVA EL CUERPO

Chapab, Yucatán.- En inusual despliegue policiaco en un predio ubicado en la calle 27, entre 22 y 20 del Municipio de Chapab, en el Estado de Yucatán, personal del Servicio Médico Forense (Semefo) interrumpió el velorio de un hombre para asegurar su cuerpo, ante el asombro y consternación de familiares y amigos.

El hecho ocurrió la tarde de ayer lunes, cuando los dolientes despedían a Remigio Chan, quien perdió la vida en un hospital de Mérida tras varios días internado por presunto traumatismo en la cabeza, para llevarlo a la sepultura.

Hace una semana, el hoy occiso fue localizado tirado junto a su triciclo, en el cruce de las calles 25 y 28. Entre los lugareños se manejan dos hipótesis: fue atropellado por un “vehículo fantasma” o perdió el equilibrio y sufrió una caída de su propia altura, golpeándose contra una albarrada.

Debido a que las autoridades hospitalarias entregaron el cuerpo a los familiares el domingo sin informe oficial previo sobre el origen de las lesiones, el velorio inició de manera normal, pero ante la sospecha de posibles actos delictivos, la FGE ordenó asegurar el cadáver de último momento para trasladarlo a la morgue y realizarle la necropsia de rigor.

Hasta el cierre de esta edición, las autoridades mantienen total hermetismo sobre el caso, a la espera de esclarecer las causas reales del fallecimiento.

Vía: Ticul y El Sur.