CODHECAM JUSTIFICA OPERATIVO Y NIEGA AFECTACIONES A DERECHOS HUMANOS DE PESCADORES

Mientras pescadores denunciaron haber sido desalojados y afectados por el retiro de sus palapas en la zona costera de Camino Real, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche, Ligia Rodríguez Mejía, sostuvo que el operativo se realizó conforme a la ley y sin vulnerar derechos humanos.

Rodríguez Mejía rechazó que se tratara de un desalojo de pescadores o de personas en situación de calle, al señalar que quienes permanecían en el área únicamente realizaban labores de vigilancia de equipos o instalaciones y contaban con viviendas propias.

Asimismo, indicó que personal de la Comisión verificó previamente las condiciones del lugar y no encontró elementos que acreditaran violaciones a derechos humanos durante las acciones encabezadas por autoridades federales.

La titular de la CODHECAM subrayó que en el operativo participaron instancias como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), autoridades ambientales, Guardia Nacional y corporaciones de seguridad, por lo que consideró que las acciones estuvieron apegadas al marco legal.

Las declaraciones contrastan con los señalamientos realizados por pescadores afectados, quienes aseguran que las palapas representaban espacios indispensables para resguardar motores, redes, herramientas y producto pesquero, además de denunciar que el retiro se realizó sin ofrecer alternativas para proteger su actividad económica

Video: NCS