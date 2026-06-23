TRES VEHÍCULOS INVOLUCRADOS EN ACCIDENTE EN EL CENTRO; SOLO HUBO DAÑOS MATERIALES

Un fuerte hecho de tránsito registrado en la zona centro de la ciudad dejó como saldo únicamente daños materiales, luego de que el conductor de un automóvil Suzuki Swift color azul presuntamente no respetó una señal de alto al circular sobre la calle 57.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad impactó a un automóvil Volkswagen que transitaba con preferencia de paso. A causa del choque, el conductor del Volkswagen perdió el control y terminó sobre la banqueta, donde colisionó contra una camioneta que se encontraba estacionada en una franja amarilla.

El percance generó afectaciones momentáneas a la circulación vehicular en el sector, por lo que agentes turísticos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y realizar el cierre parcial de la vialidad con el fin de evitar congestionamientos y garantizar la seguridad de peatones y automovilistas.

Mientras las autoridades efectuaban las diligencias correspondientes, los conductores involucrados sostuvieron un diálogo para alcanzar un acuerdo sobre la reparación de los daños y evitar que el caso fuera turnado ante el Ministerio Público. No se reportaron personas lesionadas, por lo que únicamente se registraron pérdidas materiales en las unidades involucradas.