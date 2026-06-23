martes, junio 23, 2026
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LAYDA REGALARÁ BOLETOS PARA LA SELECCIÓN MIENTRAS CRECEN LOS RECLAMOS CIUDADANOS

Mientras Campeche enfrenta problemas en materia de seguridad, salud, servicios públicos y educación, la gobernadora Layda Sansores San Román anunció que la emisión de este martes de su programa Martes del Jaguar incluirá la rifa de dos boletos para asistir a un partido de la Selección Mexicana en el Estadio Ciudad de México.

A través de sus redes sociales, la mandataria informó que durante la transmisión se regalarán las entradas a los participantes del programa, además de contar con la presencia como invitado del titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Jorge Lavalle Maury.

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