CAMPECHE: SE ENCIENDEN LOS FOCOS ROJOS EN MORENA

Ante el escenario adverso y alertados por una debacle en las preferencias electorales rumbo a las elecciones de 2027, cuando estarán en juego 17 gubernaturas, la Cámara de Diputados federal, alcaldías y diputaciones locales, Morena lanzará convocatorias para elegir a sus “coordinadores de la defensa de la 4T” a partir del próximo sábado 20 de junio, estado por estado.

Por esa razón comenzaron las renuncias a cargos públicos, sobre todo donde el pésimo desempeño de los gobernadores(as) guindas pone en riesgo la continuidad, como en Campeche, donde Liz Hernández renunció a la Secretaría de Gobierno la noche del lunes 15 de junio.

Aunque la instrucción del CEN de Morena es que quienes aspiran a una candidatura deben renunciar antes de que el partido emita convocatorias, y a tono, además, con el lineamiento de la presidenta Claudia Sheinbaum, es claro que el objetivo es adelantar los tiempos y definir a sus “coordinadores de la defensa” para anticiparse a la oposición, que en algunos estados ya les “come” el mandado.

Un ejemplo es Campeche, donde las últimas encuestas de Demoscopia –firma cercana a la 4T– reflejan un bajón en las preferencias a partir del dedazo de Layda Sansores a favor del alcalde carmelita Pablo Gutiérrez Lazarus, el miércoles 22 de abril, y un peligroso acercamiento de MC.

La simulación de precandidatos en que se erige el registro de los aspirantes a “coordinadores de la defensa de la 4T” será entre el 22 y el 26 de junio, y el método de elección será por encuestas. De ahí, los elegidos harán campaña para tratar de recuperar el terreno perdido, sin importar si esas campañas estén fuera de los tiempos electorales.

Tras la renuncia de Liz, Pablo Gutiérrez ya alista maletas y se espera que su licencia temporal se concrete esta semana, apenas se tomen acuerdos para nombrar a su relevo, que se espera sea alguna persona incondicional para seguir usando el dinero de los carmelitas en sus objetivos políticos.