martes, junio 16, 2026
Lo último:
Locales

PERIODISTA DETENIDO DURANTE ACCIDENTE INTERPONE DENUNCIAS ANTE LA CODHECAM Y LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN

San Francisco de Campeche.- El periodista Carlos Tun, quien fue detenido por policías estatales cuando daba cobertura a un accidente, acudió a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (Codhecam) para presentar una queja por ese hecho, lo que ya hizo también ante la Fiscalía Anticorrupción, contra los genízaros que, afirmó, incurrieron en abuso de la fuerza para detenerlo de manera arbitraria.

Agradeció las muestras de solidaridad y el apoyo de la ciudadanía para encontrar los nombres de los presuntos responsables, y pidió no cumplir las advertencias de acudir a la casa de la oficial o de agredirla, porque él no es una persona violenta.

También te puede gustar

CALAVERITA: LA MUERTE, BIEN DISFRAZADA

Garantiza tenor Arturo Chacón magistral concierto de Navidad

EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 20 DE AGOSTO DE 2025

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *