martes, junio 16, 2026
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DIPUTADO DE MOCI PIDE COMPARECENCIA DEL DIRECTOR DEL CECYTEC TRAS PROTESTA ESTUDIANTIL

san Francisco de Campeche.- El diputado de Movimiento Ciudadano (MOCI), Aldo Román Contreras Uc, pidió la inmediata comparecencia del director general del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Campeche (Cecytec), Víctor Hernández Ponce, para conocer a detalle las graves denuncias realizadas por los estudiantes que hoy protestaron y cerraron el plantel.

Consideró alarmante e inadmisible que, mientras los estudiantes, quienes con su manifestación obligaron a Hernández Ponce a dialogar y llegar a acuerdos, se esmeran por cumplir con sus obligaciones escolares, sean toleradas prácticas pedagógicas abusivas en el Cecytec.

Contreras Uc recalcó que las peticiones de los alumnos desnudan una realidad oculta en los discursos institucionales para tener control político, y aseveró: “La educación no se hace jugando a la política”.

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