DE LA MEGAFARMACIA A LAS MÁQUINAS DISPENSADORAS: EL NUEVO PLAN DEL GOBIERNO PARA REPARTIR MEDICAMENTOS

Primero fue la Megafarmacia del Bienestar, después llegaron las Farmacias del Bienestar, ahora, el gobierno federal apuesta por una nueva etapa: máquinas dispensadoras de medicamentos que comenzarán a instalarse a partir de agosto como parte de la estrategia para ampliar el acceso a tratamientos médicos.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el programa aún se encuentra en fase piloto en el Estado de México, donde operan cerca de 400 módulos vinculados a la atención médica y distribución de medicamentos. Sin embargo, al ser cuestionados sobre las nuevas máquinas dispensadoras, funcionarios federales reconocieron que todavía están definiendo cuántas serán adquiridas y en qué puntos se instalarán.

Dijeron que buscan ofrecer alternativas para que los pacientes puedan obtener medicamentos básicos sin depender exclusivamente de los centros de salud. El esquema contempla módulos en las Tiendas del Bienestar, máquinas automatizadas y una red de farmacias que permitirá surtir recetas cuando no exista disponibilidad en otros puntos.

El proyecto, aseguraron, cumplirá con las disposiciones sanitarias de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y contará con personal responsable de supervisar el estado y abastecimiento de los medicamentos. También se apoyará en la Megafarmacia del Bienestar y en los almacenes estatales incorporados a la red federal de distribución.