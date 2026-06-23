DIPUTADO FEDERAL DE MORENA SOLICITA LICENCIA PERO PARA 1926… 

José Narro Céspedes pidió licencia como diputado federal para buscar la candidatura de Morena al gobierno de Zacatecas, pero en el trámite terminó protagonizando un inesperado viaje en el tiempo. En el documento presentado ante la Cámara de Diputados, el legislador solicitó separarse de su cargo del 25 de junio al 31 de agosto de… 1926, Es decir, no solo pidió licencia, sino que aparentemente también encontró la manera de regresar un siglo en la historia.

Mientras Morena se prepara para las batallas electorales de 2027, Narro Céspedes pareció adelantarse a todos y trasladarse a la época de Plutarco Elías Calles, cuando ni siquiera existía el partido guinda, ni las redes sociales, ni mucho menos las coordinaciones de la Cuarta Transformación.